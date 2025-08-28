وزير البترول الأسبق يزف بشرى سارة بشأن الاكتشافات الكبرى

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو استغلال كامل إمكاناتها الطبيعية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الصحراء الغربية باتت واحدة من أهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار في الطاقة.

استغلال محدود للثروة البترولية ومساحات شاسعة غير مكتشفة

وأوضح كمال أن مصر لم تستغل حتى الآن سوى 15% فقط من إجمالي مساحتها البرية والبحرية في أعمال البحث والتنقيب، لافتًا إلى أن ما تم إنتاجه من هذه النسبة لا يتجاوز 30 – 35% من المحتوى الكلي، وهو ما يعكس حجم الثروات الهائلة التي لم تُكتشف بعد.

تاريخ طويل من الاكتشافات البترولية

وذكّر الوزير الأسبق خلال حديثه ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه محمد موسى بقناة “الحدث اليوم” أن مصر تمتلك سجلًا طويلًا مع البترول، حيث يعود أول اكتشاف إلى عام 1886 في حقل جمسة، الذي لا يزال يعطي إنتاجًا حتى اليوم، إلى جانب حقول مرجان وبلاعيم البرية والبحرية.

شراكة استراتيجية مع إيني

وأشاد كمال بالدور المحوري لشركة إيني الإيطالية، معتبرًا إياها شريكًا استراتيجيًا لمصر كلها، وليست لقطاع البترول فقط، حيث تواصل الشركة عمليات البحث والاستكشاف دون توقف، حتى في حالة فشل بعض المحاولات، وهو ما يعكس الثقة والالتزام المشترك.

اكتشافات بترولية تبعث على التفاؤل

وكشف وزير البترول الأسبق أن الاكتشافات البترولية الأخيرة في الصحراء الغربية أثمرت عن آبار تحقق إنتاجًا يتجاوز 5 آلاف برميل يوميًا بالإضافة إلى الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة وتعزز الآمال في مستقبل مشرق للقطاع.

ميزة اقتصادية للبنية التحتية

وأوضح أن البنية التحتية القائمة في الصحراء الغربية تجعل من عمليات الربط أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالاكتشافات البحرية في المياه العميقة، وهو ما يمنح مصر ميزة اقتصادية مهمة في الاستفادة من مواردها الطبيعية.

واختتم كمال حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم في الصحراء الغربية يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاكتشافات الكبرى، التي ستفتح آفاقًا واسعة لمستقبل واعد لقطاع الطاقة المصري.

