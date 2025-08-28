الخميس 28 أغسطس 2025
التنظيم والإدارة: مسابقة للتعاقد مع 7576 في وظيفة معلم قرآن كريم بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (7576) في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وأكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأزهر الشريف بالكفاءات اللازمة للقيام برسالته التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع المسابقات التي يعلنها، من خلال بوابة الوظائف الحكومية باعتبارها المنصة الرسمية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

