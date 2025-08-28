تعاون بين البيئة والمركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية للوزارتين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لقاء مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون في عدد من الملفات الهامة.

جاء ذلك في حضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والمشرف على مركز سقارة للتدريب، وهبه جاد، مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسى، والدكتورة نجلاء العادلى، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات.

ملفات التعاون الحالية بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون الحالية بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى رأسها تطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية والوظيفية للوزارتين والأجهزة التابعة لوزارة البيئة، وكذا دواوين عموم المحافظات والمدن والقرى.

بالإضافة إلى استعراض برامج بناء وتنمية القدرات للعاملين والدعم الفنى طبقًا لبطاقات الوصف الوظيفى لتحقيق رؤية وأهداف وزراتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظات فى المجالات التنموية، وتعزيز قدرة ملفات عمل كل وزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبما يساهم فى تلبية الاحتياجات المطلوبة والارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدفات على المستويين المحلى والبيئى.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود التى قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقات وزارتى البيئة والتنمية المحلية لبعض الوظائف القيادية الشاغرة والاحتياجات المطلوبة، سواء على مستوي الديوان العام للوزارتين أو جهازي شئون البيئة والمخلفات بوزارة البيئة وتحديث الهياكل وفقًا لمتطلبات العمل خاصة فى مجالات البيئة وتغير المناخ وغيرها من الملفات البيئية المهمة.

من جانبها أشادت الدكتورة منال عوض، بالدور الحيوي الذى يضطلع به الجهاز فى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تطوير القدرات وبناء الكفاءات فى مختلف مؤسسات الدولة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوجيهات الرئاسية والتكليفات الصادرة من مجلس الوزراء على مستوي وزارتى التنمية المحلية والبيئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار التواصل والتنسيق بين قيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعقد الاجتماعات التنسيقية للانتهاء من المقترحات التى تم مناقشتها وعقد اجتماع خلال شهر سبتمبر القادم لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الشأن.

فيما أكد المهندس حاتم نبيل، على حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل الدعم اللازم لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة والاستفادة من كافة الكوادر الادارية الموجودة فى الوزارتين وتوظيفها بصورة جديدة بما يلبى احتياجات ومهام الوزارتين وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المرتبطة بملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفى.

