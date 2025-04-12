البترول: 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في الصحراء الغربية

نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، حيث تم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز، وجار حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

وتعتبر هذه الاكتشافات مردود مهم لعمل الشريك شركة اباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة، مما سوف يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق ٤٨٠ مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل إلى ٥٠٠ مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى ٣٨٠مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى ٦ أشهر.

أهمية الاكتشافات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية

وفي هذا الصدد أشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن الاكتشافات البترولية من اهم اولوات قطاع البترول وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية لتلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية ومن خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.

تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية

وأوضح الوزير أن قطاع البترول يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية في مصر ومن اهمها الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة خليج السويس بالإضافة إلي تنمية حقل ظهر والذي يتم حاليا تطوير عدة آبار في مناطق امتياز حقل ظهر من خلال شركة ايني الإيطالية مؤكدا أن أعمال التطوير بحقل ظهر العملاق سوف تدرج على خريطة الإنتاج الصيف القادم.

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