الوطنية للطوارئ يرصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالجيزة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضى وثمانية أدوار بنطاق حى الوراق بمحافظة الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمتابعة أعمال إزالة الطوابق المخالفة للترخيص مع محافظة الجيزة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف

كما أوضحت د.منال عوض أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد للتصدى لظاهرة البناء المخالف، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع يوميًا جميع المحافظات من خلال المركز لرصد أي مخالفات بالتنسيق مع المحافظات، والتصدى بكل حزم لجميع المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.