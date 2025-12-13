إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن إريتريا انسحبت من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، متهمة التكتل الإقليمي لدول شرق أفريقيا بالعمل ضد مصالح البلاد.

قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا



وفي الوقت نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تجدد التوترات بين إريتريا وإثيوبيا المجاورة، اللتين وقعتا على اتفاق سلام

وقالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان إنها تنسحب "من منظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها ولا تقدم أي فائدة استراتيجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة المشتركة التابعين لها وتفشل في المساهمة بشكل جوهري في استقرار المنطقة".

الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا

وكانت إريتريا قد انسحبت من "إيجاد" في عام 2003، ثم انضمت إليها مرة أخرى قبل عامين، وقالت أمس الجمعة إن التكتل فشل في المساهمة في الاستقرار الإقليمي. وردت "إيجاد" بالقول إن إريتريا لم تشارك في أنشطة إقليمية منذ إعادة انضمامها إلى التكتل.

وبالإضافة إلى إريتريا وإثيوبيا، تضم "إيجاد" جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.