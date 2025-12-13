السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

إيجاد، فيتو
إيجاد، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن  إريتريا انسحبت من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، متهمة التكتل الإقليمي لدول شرق أفريقيا بالعمل ضد مصالح البلاد.

 

قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا
 

وفي الوقت نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تجدد التوترات بين إريتريا وإثيوبيا المجاورة، اللتين وقعتا على اتفاق سلام

وقالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان  إنها تنسحب "من منظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها ولا تقدم أي فائدة استراتيجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة المشتركة التابعين لها وتفشل في المساهمة بشكل جوهري في استقرار المنطقة".

الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا 

وكانت إريتريا قد انسحبت من "إيجاد" في عام 2003، ثم انضمت إليها مرة أخرى قبل عامين، وقالت أمس الجمعة إن التكتل فشل في المساهمة في الاستقرار الإقليمي. وردت "إيجاد" بالقول إن إريتريا لم تشارك في أنشطة إقليمية منذ إعادة انضمامها إلى التكتل.

وبالإضافة إلى إريتريا وإثيوبيا، تضم "إيجاد" جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إريتريا اثيوبيا إيجاد افريقيا إثيوبيا وإريتريا

مواد متعلقة

بسام راضي: إثيوبيا تنشر الأكاذيب حول إدارة سد النهضة (فيديو)

السيسي يؤكد التزام مصر بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

بيان عاجل من السياحة والآثار بشأن تسريب مياه الأمطار بالمتحف الكبير

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

ماذا سيحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وفلامنجو بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads