الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: إنشاء مستشفى عام بمحيط قصر الأميرة نعمة بالمرج

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء ١٠ مستشفيات على مستوى الجمهورية سعة ٢٠٠ سرير، وقد تم اختيار الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمة وتسليمها لوزارة الصحة لإنشاء مستشفى لخدمة مواطني حي المرج والأحياء المحيطة به، وجزء كبير من مواطني محافظة القليوبية.

محافظ القاهرة يخفض تنسيق مدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة: وضع حلول نهائية لمشكلة الباعة الجائلين بالموسكي والعتبة


كما شدد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع التغيرات المناخية قبل دخول فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المجلس التنفيذي للمحافظة مستشفى عام

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتابع جهود إزالة الإشغالات أعلى كوبري الليمون

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

بعد مد فترة الحجز، الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads