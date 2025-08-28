محافظ القاهرة: إنشاء مستشفى عام بمحيط قصر الأميرة نعمة بالمرج

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء ١٠ مستشفيات على مستوى الجمهورية سعة ٢٠٠ سرير، وقد تم اختيار الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمة وتسليمها لوزارة الصحة لإنشاء مستشفى لخدمة مواطني حي المرج والأحياء المحيطة به، وجزء كبير من مواطني محافظة القليوبية.



كما شدد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع التغيرات المناخية قبل دخول فصل الشتاء.

