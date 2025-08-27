أخبار الرياضة اليوم: أزمة بين لاعبي الأهلي وريبيرو.. الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أرض أكتوبر.. منتخب مصر مواجهة زامبيا بسبب المدرب الإسرائيلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اندلعت أزمة داخل النادي الأهلي، بين لاعبي الفريق، وخوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بسبب موعد تدريبات المارد الأحمر.

واشتكى لاعبو النادي الأهلي أكثر من مرة من موعد التدريبات الجماعية، حيث يصر ريبيرو على إقامة المران في الحادية عشر صباحا أو الواحدة ظهرا.

وجاءت شكوى لاعبي الأهلي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة اللاعبين على خوض التدريبات في الطقس الحار.

وأكد مصدر مطلع أن لاعبي الأهلي تقدموا بأكثر من شكوى بسبب موعد التدريبات ولكنهم يفاجؤون بأن ريبيرو يحدد موعد للتدريبات في العاشرة صباحا ثم يغير الموعد إلى الواحدة ظهرا.

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تقدمه ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن ما أثير مؤخرًا حول وجود مخالفات تتعلق بأرض فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس في بلاغه بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداده الكامل، بكامل أعضائه، للمثول أمام جهات التحقيق المختصة لكشف الحقائق والرد على ما وصفوه بـ”الاتهامات والأكاذيب التي تطال الذمة المالية للمجلس دون أي سند قانوني”.

وأكد مجلس الإدارة في بيانه احترامه وتقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الزمالك كان دائمًا جزءًا من النسيج الوطني عبر تاريخه العريق.

عقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، جلسة مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بشأن عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق، إلى المباريات مرة أخرى.

ووعد ريبيرو، محمد يوسف بمشاركة عبد القادر في المباريات خاصة أن الفريق بحاجة إلى لاعب بحجم مهارات احمد عبد القادر في لقاءات الدوري.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات القادمة للأهلي عودة أحمد عبد القادر بعد موافقة ريبيرو على مشاركة اللاعب، الذي استبعد من قائمة المباريات خلال الفترة الماضية بسبب تمرده لرغبته في الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء، على عكس رغبة النادي في خروجه على سبيل الإعارة.

كشف مصدر مقرب من سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، أن اللاعب قرر تقديم اعتذار رسمي للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب ما بدر منه في أحد التدريبات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد تصريحات فيريرا أمس، التي أكد فيها خروج الجزيري من حساباته في الفترة المقبلة لأسباب انضباطية، وفقا لمصادر، وسط ترقب لموقف الإدارة والجهاز الفني من الأزمة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تجمعه بفريق وادي دجلة.

رفض حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، خوض مواجهة ودية أمام منتخب زامبيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر ديسمبر.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى الشركات لتنظيم مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام زامبيا في فترة التوقف الدولي التي تشهد خوض مباريات ودية بعد انتهاء تصفيات كأس العالم، إلا أن حسام حسن رفض العرض.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن سر رفض حسام حسن، خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، هو الإسرائيلي آفرام جرانت مدرب المنتخب الزامبي، وما قد يمثله وجوده مع منتخب زامبيا من غضب جماهيري.

توقفت مباراة البنزرتي والأفريقي في الجولة الرابعة من الدوري التونسي، بالدقيقة 48، وذلك بعد تعرّض الحكم المساعد مروان سعد لاعتداء من الجماهير تسبب في إصابة دموية برأسه.

وجاء قرار الإيقاف بعد دقائق قليلة من تسجيل فراس شواط هدف التقدّم للنادي الأفريقي في الدقيقة 47، ليبقى الفريق متقدمًا بهدف نظيف حتى توقف اللقاء.

وجاء الهدف بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الأفريقي، قبل أن يمضي اللاعب المعار من النجم الساحلي فراس شواط في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة في بداية الشوط الثاني بضربة رأس.

ولم تمض بضع دقائق بعد الهدف ليعلن الحكم إيقاف اللقاء بسبب إصابة الحكم المساعد بمقذوفة من المدرجات.

أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك تقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وكان ذلك في شهر فبراير 2024، وتلقى النادي الرد في 21 أبريل 2024، بالموافقة على إضافة 4 أنشطة جديدة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن إدارة نادي الزمالك قدمت شيك بمبلغ 40 مليون جنيه من قيمة أرض النادي لـ هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا: "في 21 يناير 2025 اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تقسيط باقي مستحقاتها لدى نادي الزمالك، والبالغة 800 مليون جنيه".

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من العودة لصفوف منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر المقبل، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ينسق باستمرار مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بخصوص تطورات الحالة الطبية للاعب إمام عاشور

وأشار المصدر، أن آخر التقارير الطبية الخاصة بإمام عاشور أكدت اكتمال شفاء اللاعب وجاهزيته للمشاركة في المباريات، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ينتظر موقف اللاعب من مباراة فريقه أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، وفي حال شارك في لقاء الأهلي وبيراميدز، سيتم استدعاؤه لمعسكر الفراعنة المقبل، أمام في حال استبعد من قائمة الأهلي أمام بيراميدز، فهذا يعني عدم جاهزيته فنيا للمشاركة في المباريات وبالتالي لن يكون له مكان في قائمة المنتخب الوطني.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من البريمييرليج، التي اختتمت قبل أيام.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة كبيرة بفوز نادي توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب الاتحاد، ليتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي إلى جانب آرسنال الذي اكتسح نظيره ليدز يونايتد بخمسة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي على ملعب الإمارات.

وتوج جواو بالينيا، نجم خط وسط نادي توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الثانية هذا الموسم، بعد تألقه أمام مانشستر سيتي حيث سجل الدولي البرتغالي هدفًا ولعب بشكل متميز.

حصد النجم الإسباني الصاعد لامين يامال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي، وذلك بحسب استفتاء جماهيري أجراه موقع ترانسفير ماركت.

وحصل لاعب برشلونة على نسبة 42.2% من أصوات المشاركين، متفوقًا على زميله رافينيا 19.81%، وكيليان مبابي 18.33%، وبيدري 11.39%، فيما جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنسبة |2.58%.

