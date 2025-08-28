محافظ القاهرة يخفض تنسيق مدارس التعليم الفنى

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكدت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس، مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول لتجنب التأثير السلبي على سير العملية التعليمية.

