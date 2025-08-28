الخميس 28 أغسطس 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة يخفض تنسيق مدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

 قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى،  تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

 

وكيل تعليم الدقهلية يبحث تطوير الأداء بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم القاهرة: صيانة 20 ألف مقعد استعدادا للعام الدراسي الجديد

 وأكدت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس، مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول لتجنب التأثير السلبي على سير العملية التعليمية. 

 

 

