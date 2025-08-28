فوائد بذور الشيا، تساعد على إنقاص الوزن وضبط السكر والضغط بالدم

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من البذور التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى خاصة بعد إثبات فاعليتها فى مجال التخسيس وأيضا فوائدها الجمالية البشرة والشعر.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الأطباء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن التغذية العلاجية، إن بذور الشيا من الأطعمة الخارقة التي لاقت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، نظرا لقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، وهي بذور صغيرة الحجم مستخرجة من نبات "القصعين الإسباني"، الذي ينمو في أمريكا الوسطى والجنوبية منذ آلاف السنين، وكان يشكل جزء أساسي من غذاء حضارات المايا والأزتك.

القيمة الغذائية لبذور الشيا

وأضافت منى، رغم صغر حجمها، إلا أن بذور الشيا غنية بعناصر غذائية هامة، حيث تحتوي على:

الألياف الغذائية، التى تساعد في تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساهم في حماية القلب وصحة الدماغ.

البروتين النباتي، ما يجعلها مهمة للنباتيين.

الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، الضروريين لصحة العظام والأسنان.

مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتؤخر علامات الشيخوخة.

فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا الصحية

وتابعت، أن من فوائد بذور الشيا التى تدفعنا لإضافتها إلى طعامنا يوميا:-

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الشيا تساعد على امتصاص الماء وتكوين مادة جيلاتينية في المعدة، مما يعزز حركة الأمعاء ويقي من الإمساك، كما تساهم في نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد الكوليسترول الجيد، كما تساعد على ضبط ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين.

نظرا لاحتوائها على الألياف والبروتين، فإن تناول بذور الشيا يعزز الإحساس بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة، وبالتالي قد تساعد في إنقاص الوزن عند إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من الارتفاعات المفاجئة في مستوى الجلوكوز، وهذا مفيد بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني.

توفر بذور الشيا نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية لبناء العظام القوية والوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند الأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.

كان محاربو الأزتك يتناولون بذور الشيا قبل المعارك لزيادة طاقتهم وقدرتهم على التحمل، فهي تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية التي تتحرر تدريجيا، مما يمد الرياضيين بطاقة مستمرة أثناء التمارين.

بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، تساهم بذور الشيا في تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، مما يحمي البشرة من التجاعيد المبكرة ويمنحها مظهر صحي ومشرق.

العناصر الغذائية المتنوعة في بذور الشيا، مثل الزنك ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، تعمل على تعزيز الجهاز المناعي ومساعدة الجسم في مقاومة الالتهابات والأمراض.

من مزايا بذور الشيا أنها لا تمتلك طعم قوي، مما يجعل من السهل إضافتها إلى العصائر، الزبادي، السلطات، الشوربات، أو حتى المخبوزات، كما يمكن نقعها في الماء أو الحليب لتكوين "بودينغ الشيا" الصحي.

نصائح يجب اتباعها عند تناول بذور الشيا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية د، أنه يجب اتباع بعض النصائح عند تناول بذور الشيا، منها:-

يفضل نقعها في الماء أو أي سائل قبل تناولها لتجنب صعوبة هضمها.

الكمية المناسبة عادة من 20 إلى 30 جرام حوالي ملعقتين كبيرتين يوميا.

يجب شرب كمية كافية من الماء معها لتفادي مشاكل الإمساك.

ينصح مرضى الضغط أو من يتناولون أدوية سيولة الدم باستشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.