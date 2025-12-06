احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

18 حجم الخط

خطورة أمراض القلب، كشف الدكتور محمود هاشم، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عما وصفه بأخطر 5 خرافات يمكن للمريض أن يسمعها عن صحة القلب، والتي يعتقد فيها المريض أنه بحالة جيدة وليس مصابًا باعتلال في القلب.

5 خرافات خطيرة تضر بصحة القلب

وحذر الدكتور محمود هاشم من الاعتقاد بأن عدم إحساس المريض بـ ألم في الصدر يعني أنه سليم، مؤكدًا أن مرض القلب يمكن أن يصاحبه نهجان مستمر ووجع في الفك أو الرقبة أو الذراع الأيسر، مع تعب غير مبرر وعرق بارد.

وقال الدكتور محمود هاشم عن أخطر 5 خرافات بشأن مرض القلب: "أخطر 5 خرافات ممكن تسمعها عن صحة قلبك. في كلام كثير نسمعه كل يوم عن القلب، للأسف نصفه خطأ ويمكن يضر صحتك"

أخطر 5 خرافات بشأن صحة القلب، فيتو

وأكد الدكتور محمود هاشم ضرورة تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، للحماية من الإصابة بـ أمراض القلب، أو لعلاج المرضي بشكل أسرع وأفضل، وكشف أن الخرافات الـ 5 جاءت كالتالي:

الخرافة (1):

لو مفيش وجع في صدري.. يبقى قلبي سليم، الحقيقة: مش لازم يشعر المريض بوجع في الصدر. أعراض مثل النهجان المستمر، وجع في الفك أو الرقبة أو الدراع الشمال، تعب غير مبرر، أو عرق بارد (خصوصًا مع المجهود) ممكن تكون إشارات من قلبك

نصيحة: لو حسيت بأعراض جديدة أو شديدة، لا تنتظر واستشر طبيبك فورًا.

الخرافة (2):

إن تحليل الكوليسترول طبيعي.. يبقى أنا في أمان

الحقيقة: الكوليسترول رقم واحد بس في المعادلة! ضغط الدم، السكر، التدخين، الوراثة، وسنك.. كل هذه الأمور لها دور. الخطر يحسب بجمع كل هذه العوامل معًا"، ناصحًا "بسؤال الطبيب عن تقييم "الخطر الكلي" لقلبك مش بس رقم الكوليسترول".

ملح البحر مضر والضغط والكوليسترول قاتل صامت

الخرافة (3):

أنا بمشي كتير في الشغل.. مش محتاج رياضة

الحقيقة: حركة الشغل الروتينية مفيدة، لكنها ليست بديل للرياضة، القلب يحتاج مجهود متواصل (مثل المشي السريع) لمدة 150 دقيقة في الأسبوع حتى تستفيد.

تصبب العرق والنهجان أعراض خطيرة للإصابة بأمراض القلب، فيتو



نصيحة: تخصيص 30 دقيقة للمشي السريع (تخلي نفسك تسرع قليلًا ويكون هناك عرق بسيط) لمدة 5 أيام في الأسبوع".

الخرافة (4):

تتمثل في الاعتقاد بأن "ملح البحر صحي ولا يرفع الضغط

الحقيقة: الملح هو الملح. سواء كان ملح بحر، صخري، أو عادي، كلهم فيهم "صوديوم"، وهذا ما يرفع الضغط ويرهق القلب"

نصيحة: تقليل الملح بشكل عام، واستبدله بالليمون، الأعشاب، والتوابل حتى تعطي طعم للأكل.

الخرافة (5):

الاعتقال بأن صحة الإنسان جيدة، وفي هذه الخرافة يعتقد المريض بأنه بصحة جيدة، فيقول: "أنا حاسس إني كويس.. مش محتاج أكشف

الحقيقة: القاتل الصامت ليس له صوت. الضغط العالي والكوليسترول ممكن يفضلوا سنين يدمروا الشرايين من غير ما تحس بأي عرض.

وعلى المريض قياس الضغط في المنزل بانتظام وعمل تحاليل دورية حسب العمر.

