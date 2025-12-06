السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

احذر 5 خرافات خطيرة
احذر 5 خرافات خطيرة لأمراض القلب، فيتو
18 حجم الخط

خطورة أمراض القلب، كشف الدكتور محمود هاشم، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عما وصفه بأخطر 5 خرافات يمكن للمريض أن يسمعها عن صحة القلب، والتي يعتقد فيها المريض أنه بحالة جيدة وليس مصابًا باعتلال في القلب. 

5 خرافات خطيرة تضر بصحة القلب

وحذر الدكتور محمود هاشم من الاعتقاد بأن عدم إحساس المريض بـ ألم في الصدر يعني أنه سليم، مؤكدًا أن مرض القلب يمكن أن يصاحبه نهجان مستمر ووجع في الفك أو الرقبة أو الذراع الأيسر، مع تعب غير مبرر وعرق بارد.  

وقال الدكتور محمود هاشم عن أخطر 5 خرافات بشأن مرض القلب: "أخطر 5 خرافات ممكن تسمعها عن صحة قلبك. في كلام كثير نسمعه كل يوم عن القلب، للأسف نصفه خطأ ويمكن يضر صحتك"

أخطر 5 خرافات بشأن صحة القلب، فيتو
أخطر 5 خرافات بشأن صحة القلب، فيتو

وأكد الدكتور محمود هاشم ضرورة تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، للحماية من الإصابة بـ أمراض القلب، أو لعلاج المرضي بشكل أسرع وأفضل، وكشف أن الخرافات الـ 5 جاءت كالتالي:

 الخرافة (1):

 لو مفيش وجع في صدري.. يبقى قلبي سليم، الحقيقة: مش لازم يشعر المريض بوجع في الصدر. أعراض مثل النهجان المستمر، وجع في الفك أو الرقبة أو الدراع الشمال، تعب غير مبرر، أو عرق بارد (خصوصًا مع المجهود) ممكن تكون إشارات من قلبك

نصيحة: لو حسيت بأعراض جديدة أو شديدة، لا تنتظر واستشر طبيبك فورًا.

الخرافة (2):

إن تحليل الكوليسترول طبيعي.. يبقى أنا في أمان
الحقيقة: الكوليسترول رقم واحد بس في المعادلة! ضغط الدم، السكر، التدخين، الوراثة، وسنك.. كل هذه الأمور لها دور. الخطر يحسب بجمع كل هذه العوامل معًا"، ناصحًا "بسؤال الطبيب عن تقييم "الخطر الكلي" لقلبك مش بس رقم الكوليسترول".

ملح البحر مضر والضغط والكوليسترول قاتل صامت

الخرافة (3):

أنا بمشي كتير في الشغل.. مش محتاج رياضة
الحقيقة: حركة الشغل الروتينية مفيدة، لكنها ليست بديل للرياضة، القلب يحتاج مجهود متواصل (مثل المشي السريع) لمدة 150 دقيقة في الأسبوع حتى تستفيد.

تصبب العرق والنهجان أعراض خطيرة للإصابة بأمراض القلب، فيتو
تصبب العرق والنهجان أعراض خطيرة للإصابة بأمراض القلب، فيتو


نصيحة: تخصيص 30 دقيقة للمشي السريع (تخلي نفسك تسرع قليلًا ويكون هناك عرق بسيط) لمدة 5 أيام في الأسبوع".

الخرافة (4):

 تتمثل في الاعتقاد بأن "ملح البحر صحي ولا يرفع الضغط

الحقيقة: الملح هو الملح. سواء كان ملح بحر، صخري، أو عادي، كلهم فيهم "صوديوم"، وهذا ما يرفع الضغط ويرهق القلب"

نصيحة: تقليل الملح بشكل عام، واستبدله بالليمون، الأعشاب، والتوابل حتى تعطي طعم للأكل.

الخرافة (5):

الاعتقال بأن صحة الإنسان جيدة، وفي هذه الخرافة يعتقد المريض بأنه بصحة جيدة، فيقول: "أنا حاسس إني كويس.. مش محتاج أكشف 

الحقيقة: القاتل الصامت ليس له صوت. الضغط العالي والكوليسترول ممكن يفضلوا سنين يدمروا الشرايين من غير ما تحس بأي عرض.

وعلى المريض قياس الضغط في المنزل بانتظام وعمل تحاليل دورية حسب العمر. 

8 خطوات عملية لتقوية القلب والحفاظ على الصحة العامة

دراسة حديثة تكشف تأثير الشخير على أمراض القلب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطورة أمراض القلب ألم في الصدر أمراض القلب ضغط الدم ملح البحر القاتل الصامت

مواد متعلقة

8 خطوات عملية لتقوية القلب والحفاظ على الصحة العامة

دراسة حديثة تكشف تأثير الشخير على أمراض القلب

الصحة: خطة لنشر أجهزة (AED) لمواجهة توقف القلب المفاجئ

ارتجاف بطيني وتوقف عضلة القلب، تفاصيل التقرير الطبي للاعب السباحة يوسف محمد

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads