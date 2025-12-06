وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنّ المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم تُعد من أهم الفعاليات التي تعمل الوزارة على الإعداد لها طوال العام، حيث توظّف لها مختلف كوادرها وإمكاناتها التنظيمية لاستقبال واحد من أبرز التجمعات القرآنية التي تضم نخبة من القرّاء من مختلف دول العالم.

افتتاح النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف الأزهري - خلال كلمته في افتتاح النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تُقام هذا العام تحت شعار "نور وكتاب"، - أنّ المسابقة سجّلت على مدى دوراتها المتعاقبة نجاحًا متصاعدًا بفضل جهود وزراء الأوقاف السابقين الذين تولّوا رعايتها، موجّهًا لهم التحية والدعاء بأن يوفَّق في أن يكون «خير خلف لخير سلف»، وأن يُبارك الله في مسار العمل داخل الوزارة ويكلّله بالنجاح.

وكشف الأزهري أنّ نسخة العام الجاري شهدت إقبالًا استثنائيًا من المتسابقين، حيث تجاوز عدد الدول المشاركة سبعين دولة، في دلالة واضحة على المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المسابقة على المستوى الدولي.





وأشار الأزهري إلى أنّ نسخة العام الجاري حظيت بتوفيق كبير وإقبال لافت من المتسابقين

وأضاف أن بين المتسابقين مشاركين من الجابون، الكاميرون، فرنسا، الهند، نيجيريا، كازاخستان، تشاد، أوغندا، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، بنغلاديش، الجزائر، الكونغو، زامبيا، سريلانكا، اليمن، روسيا الاتحادية، إندونيسيا، لبنان، قطر، ماليزيا والمغرب، ومصر.

النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ووجّه وزير الأوقاف ترحيبًا خاصًا بضيوف مصر من المحكّمين المشاركين في النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفي مقدمتهم الدكتور توفيق إبراهيم من المملكة الأردنية، والشيخ حسين إدريس، والدكتورة زياد عبد القادر من لبنان، والشيخ محمد أحمد من موريتانيا، وعدد من المحكمين من الدول العربية والإسلامية.

الأزهري: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني

وأكد الأزهري أن مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني، مشيرًا إلى أن القرآن نزل في مكة المكرمة، لكنه تُلي بأجمل الأصوات في مصر.

وأوضح أن برنامج دولة التلاوة، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، حقق نجاحًا كبيرًا فاق التوقعات، وحظي بمتابعة واسعة وإشادات من مختلف دول العالم، مشددًا على أن البرنامج يمثل رافدًا مهمًا لخدمة القرآن الكريم داخل مصر، فيما تظل المسابقة منبرًا عالميًا يقدّم صورة مصر في الخارج.



وأضاف أن وزارة الأوقاف تتشرف بأن تقدّم من أرض الكنانة نموذجًا راقيًا للتدين وفهم الدين وتجديد خطابه، بما يعكس جمال القرآن وروح الفرح والأنس بالله ورسوله، مؤكدًا المضي في هذا النهج في مختلف القضايا.



وأعلن وزير الأوقاف رسميًا انطلاق فعاليات المسابقة العالمية، موجّهًا الشكر إلى رئيس الجمهورية على رعايته المستمرة للمسابقة وأهل القرآن، كما أوصى الأئمة والخطباء والواعظات بالانطلاق في ربوع الوطن بروح العمل والنور والخير، وصناعة الوعي والحضارة.

إطلاق اسم الشيخ الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأكد الأزهري، أن نسخة هذا العام تحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور تقديرًا لإسهاماته في مدرسة التلاوة المصرية، مشيرا إلى أن التكريم يكتسب دلالة خاصة هذا العام بمشاركة نجله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، مضيفا أن مدرسة التلاوة المصرية «أنجبت شمسًا ساطعة مثل الشيخ الشحات محمد أنور»، تلتها «شمس أخرى» يمثلها الشيخ محمود الشحات محمد أنور، موجّهًا للأسرة التحية والتقدير.

وأضاف وزير الأوقاف، أن حضور القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور لافتتاح الفعاليات يُعد امتدادًا طبيعيًا لمسيرة والده المضيئة في سماء التلاوة، مشيرًا إلى أن اختياره كان موفقًا، ولا سيما مع تلاوته لقول الله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا»، في تجسيد بليغ لمعاني البر والوفاء.

