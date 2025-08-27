فوائد بيض السمان، يخفض الكوليسترول الضار ويعالج أنيميا فقر الدم

فوائد بيض السمان، بيض السمان من أنواع البيض الشهيرة التي لها عشاق كثيرون رغم عدم انتشاره وبيعه بأسعار عالية فإن عشاقه يبحثون عنه.

وفوائد بيض السمان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين الحيواني والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن بيض السمان يعد من الأطعمة المميزة والغنية بالعناصر الغذائية، ورغم صغر حجمه مقارنة ببيض الدجاج، إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تجعله من الخيارات الصحية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي.

القيمة الغذائية لبيض السمان

وأضافت منى، أن بيض السمان يحتوي على مجموعة متكاملة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل:

البروتينات عالية الجودة

فيتامين A وB12

فيتامين D وE

معادن مهمة مثل الحديد، الزنك، الفوسفور، والسيلينيوم

الأحماض الدهنية الصحية مثل الأوميجا3

فوائد بيض السمان

فوائد بيض السمان الصحية

وتابعت، أن من فوائد بيض السمان التي تدفعنا لتناوله:

بيض السمان غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة فيتامين A والسيلينيوم، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12 والكولين، وهما عنصران مهمان في تعزيز وظائف المخ، تحسين الذاكرة، وزيادة التركيز، كما أن الأوميجا 3 فيه تساعد على الحماية من التدهور العقلي.

الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في بيض السمان تساهم في خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، مما يحافظ على صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي بيض السمان على نسبة جيدة من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين D، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

بفضل البروتينات عالية الجودة والدهون الصحية، يعتبر بيض السمان غذاء مشبع يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، خاصة للرياضيين والأشخاص كثيري الحركة.

بيض السمان سهل الهضم مقارنة بأنواع البيض الأخرى، ويحتوي على مواد تساهم في تهدئة التهابات المعدة وتقليل أعراض القرحة، كما أنه يساعد على تحسين التمثيل الغذائي.

احتواء بيض السمان على فيتامين E والأحماض الأمينية يجعله مفيد لصحة البشرة، حيث يحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد، كما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

بفضل احتوائه على الحديد، يساعد بيض السمان في علاج ومنع فقر الدم (الأنيميا) من خلال رفع مستويات الهيموجلوبين في الدم.

بيض السمان غني بالبروتينات والفيتامينات الضرورية لنمو الأطفال الجسدي والعقلي، كما أن صغر حجمه يجعله محبب للأطفال وسهل التقديم معهم كوجبة صحية.

أثبتت بعض الدراسات أن بيض السمان أقل تسبب للحساسية الغذائية مقارنة ببيض الدجاج، لذا يمكن أن يكون خيار أفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض العادي.

