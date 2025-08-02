تساعد على إنقاص الوزن وتحارب السرطان، 6 فوائد لتناول بذور الشيا

تُستخرج بذور الشيا من نبات المريمية الإسبانية، وتتميز بلونها الأسود أو الأبيض، وقد استخدمت قديمًا في أمريكا الوسطى لأغراض غذائية وطبية، وحتى في الطقوس الدينية، نظرًا لقيمتها العالية التي اعتبرتها الحضارات القديمة كنزًا غذائيًا.

ويدعم العلم الحديث هذا الاعتقاد، إذ يحتوي الـ 28 جرامًا من بذور الشيا، أي ما يعادل ملعقتين كبيرتين، على:

سعرات حرارية: 138 سعرًا حراريًا

بروتين: 4.7 جرام

دهون: 8.7 جرام، منها 5 جرامات من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية

كربوهيدرات: 11.9 جرام

ألياف: 9.8 جرام

معادن وفيتامينات:

الكالسيوم: 14% من القيمة اليومية الموصى بها

الحديد: 12% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 23% من القيمة اليومية

الفوسفور: 20% من القيمة اليومية

الزنك: 12% من القيمة اليومية

فيتامين ب1 (الثيامين): 15% من القيمة اليومية

فيتامين ب3 (النياسين): 16% من القيمة اليومية

6 فوائد صحية لبذور الشيا مدعومة بالأبحاث العلمية

1. غنية بمضادات الأكسدة

بذور الشيا مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تحمي مكوناتها من التلف، وتفيد الجسم البشري عن طريق تحييد الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الخلايا والإصابة بأمراض مثل السرطان، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. ومن أبرز مضادات الأكسدة الموجودة فيها حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين، واللذان يتمتعان بخصائص وقائية للقلب والكبد ومضادة للالتهابات.

2. قد تساعد في إنقاص الوزن

بفضل احتوائها على الألياف والبروتين، قد تكون بذور الشيا إضافة مفيدة لمن يسعون لإنقاص وزنهم. فالـ 28 جراما منها تحتوي على ما يقارب 10 جرامات من الألياف، التي تشير بعض الدراسات إلى دورها في الوقاية من زيادة الوزن.

كما أن البروتين الموجود فيها يساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، ومع أن نتائج الأبحاث متباينة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن بذور الشيا قد تُساهم في فقدان الوزن عند اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

3. قد تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مكملات بذور الشيا قد تُساهم في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

4. مفيدة لصحة العظام

تحتوي بذور الشيا على عدة عناصر غذائية أساسية للحفاظ على صحة العظام وكثافتها، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وقد أشارت دراسات قائمة على الملاحظة إلى أن هذه العناصر الغذائية، بالإضافة إلى حمض ألفا لينوليك، قد تُعزز قوة العظام.

5. قد تُنظم مستويات السكر في الدم

بفضل محتواها العالي من الألياف، قد تساعد بذور الشيا في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما قد يساهم في استقرار مستويات السكر بعد تناول الطعام، كما أظهرت دراسات محدودة.

6. سهولة الدمج في النظام الغذائي

تتميز بذور الشيا بطعمها المعتدل وقوامها الفريد عند مزجها بالسوائل، مما يجعلها سهلة الإضافة إلى العديد من الأطباق، ويمكن تناولها نيئة، أو إضافتها إلى العصائر، والزبادي، ودقيق الشوفان، والمخبوزات، كما يمكن استخدامها كعامل ربط طبيعي أو بديل للبيض في بعض الوصفات.

على الرغم من فوائدها العديدة، يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول بذور الشيا، خاصة لمن لا يستهلكون الكثير من الألياف بشكل اعتيادي، قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الهضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال. يُنصح بالبدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا.

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