السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرق غوص متطوعة تصل مصرف الزوامل بالشرقية للبحث عن التماسيح (صور)

البحث عن تماسيح بقرية
البحث عن تماسيح بقرية الزوامل بالشرقية
18 حجم الخط

 أثارت التماسيح التي رُصدت خلال الأيام الماضية في مصرف الزوامل حالة من الذعر بين الأهالي، ما دفع فرقًا من الغواصين المتطوعين إلى التوافد على القرية بمحافظة الشرقية لمحاولة استخراجها وإنهاء حالة القلق المتصاعدة.

أزمة أم مجرد ضجة! مسؤول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية

وصول مجموعة من الغواصين المتطوعين لقرية الزوامل 

وشهدت قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس الساعات الماضية وصول مجموعة من الغواصين المتطوعين، بعد انتشار بلاغات ومقاطع مصوّرة تظهر وجود تماسيح صغيرة داخل المصارف المائية.

وبحسب الأهالي، فإن ظهور هذه الزواحف غير المعتاد أثار مخاوف واسعة، خاصة على الأطفال والمزارعين الذين يمرون يوميًا بالقرب من المصرف.

مهمة استخراج التماسيح تجري بحرص شديد نظرًا لصعوبة الطبيعة المائية 

وقال أحد المتطوعين إن مهمة استخراج التماسيح تجري بحرص شديد نظرًا لصعوبة الطبيعة المائية وكثافة الحشائش، مؤكدًا أنهم يعملون بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والطب البيطري لضمان السيطرة عليها دون تهديد سلامة الأهالي.

استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو<br alt=
استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو
 

الأجهزة المعنية تواصل متابعة البلاغات الواردة وتمشيط المناطق المحيطة بالمصرف

من جانبها، تواصل الأجهزة المعنية بالشرقية متابعة البلاغات الواردة وتمشيط المناطق المحيطة بالمصرف، إلى جانب دراسة أسباب ظهور هذه التماسيح المفاجئة واحتمالات تسربها من مصادر غير معروفة.

وتترقب القرية نتائج جهود الغواصين والمتخصصين، وسط دعوات الأهالي بسرعة حسم الموقف وعودة الأمان إلى محيط المصارف المائية.

استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو
استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو

أزمة أم مجرد ضجة! مسؤول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالشرقية حقيقة ما تداوله الأهالي بشأن خطورة التماسيح الصغيرة التي جرى رصدها داخل مصرف الزوامل بمركز بلبيس، مؤكدًا أن الكائنات التي ظهرت لا تمثّل أي تهديد مباشر للمواطنين نظرًا لصغر حجمها وضعف بنيتها.

استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو
استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو

بعد إثارتها الفزع بين الأهالي، شراقي يكشف سر ظهور التماسيح في الشرقية

سر ظهور تماسيح الشرقية، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر ظهور تماسيح في مجرى مياه النيل، وذلك بعد اكتشاف تماسيح في مجرى الرشاح بإحدى عزب مركز بلبيس في محافظة الشرقية، ما أثار فزع ورعب العديد من الأهالي.

<span style=
استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو
<span style=
استنفار في بلبيس: فرق غوص تتدخل بعد تصاعد مخاوف ظهور تماسيح بالمصارف،فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن سر تماسيح الشرقية التي أثارت الذعر بين الأهالي: “إن هناك عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة توجد حاليًا في بحيرة ناصر بأسوان، مشيرًا إلى صعوبة مرور التماسيح من بحيرة ناصر، لأن مياه البحيرة لاتمر إلى النيل إلا عبر بوابات التوربينات، حيث تسقط المياه من ارتفاع أكثر من 100 متر لتدير التوربينات، ثم تخرج إلى خزان أسوان، لتمر مرة أخرى على بوابات وتوربينات سد أسوان القديم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح محافظة الشرقية احداث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الجيش الروسي يعلن إسقاط 116 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدينار الأردني يسجل 67.27 جنيه اليوم السبت

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والكريمة، وجبة لذيذة وسريعة

كأس العرب، ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة مصر والإمارات

إيران تعلن اعتقال شبكة إرهابية تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

الأكثر قراءة

فرق غوص متطوعة تصل مصرف الزوامل بالشرقية للبحث عن التماسيح (صور)

مدبولي يوجه بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

قبل اللقاء المرتقب اليوم بكأس العرب، تاريخ مواجهات منتخب مصر والإمارات

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads