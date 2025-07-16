فوائد بذور الشيا، لعلاج ارتفاع الضغط والكوليسترول وإنقاص الوزن

فوائد بذور الشيا، تُعد بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، خاصة بين المهتمين بالصحة والتغذية.





ورغم صغر حجمها، فإن هذه البذور تحتوي على كنز من الفوائد الصحية التي تعزز من جودة الحياة وتدعم صحة الجسم والعقل.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا هي من الأطعمة السوبر (Superfoods) التي تقدم فوائد مذهلة تفوق حجمها الصغير.

فهي غذاء متكامل يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، ودعم الصحة العامة من خلال عناصر غذائية أساسية للجسم.



أضافت أن إدخال بذور الشيا ضمن النظام الغذائي اليومي خطوة ذكية نحو نمط حياة أكثر صحة وتوازنًا.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال، بشكل مفصل فوائد بذور الشيا وتأثيرها الإيجابي على الجسم.

بذور الشيا لصحتك

أولًا: القيمة الغذائية العالية لبذور الشيا

بذور الشيا (Chia Seeds) هي بذور نباتية صغيرة ذات لون رمادي، أسود أو أبيض، وتُستخرج من نبات "السالفيا هيسبانيكا" الذي يعود أصله إلى أمريكا الوسطى. وتتميز بذور الشيا بأنها من الأغذية الغنية بالألياف، والبروتين النباتي، والأحماض الدهنية أوميجا-3، والعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك. وتحتوي ملعقتان كبيرتان (حوالي 28 جرامًا) من بذور الشيا على:

11 جرامًا من الألياف

4 جرامات من البروتين

9 جرامات من الدهون (معظمها أوميجا-3)

18% من الاحتياج اليومي للكالسيوم

30% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم

27% من الاحتياج اليومي للفوسفور

ثانيًا: دعم صحة الجهاز الهضمي

من أبرز فوائد بذور الشيا احتواؤها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي. تعمل الألياف على:

تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تقوية المناعة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

الشعور بالشبع لفترات أطول، وهو ما يساهم في تقليل تناول الطعام وفقدان الوزن.

ثالثًا: مساعدة في إنقاص الوزن

تحتوي بذور الشيا على الألياف والبروتين معًا، وهما عنصران رئيسيان للشعور بالامتلاء والشبع. فعند تناول بذور الشيا، تمتص كمية كبيرة من الماء وتكوّن جلًا في المعدة، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية. كما أن البروتين الموجود بها يعزز من حرق الدهون ويزيد من معدل الأيض.

رابعًا: مفيدة لصحة القلب

الأحماض الدهنية أوميجا-3 الموجودة في بذور الشيا، خاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، تلعب دورًا مهمًا في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل ضغط الدم المرتفع.

الوقاية من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا يُعتبر وسيلة طبيعية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

خامسًا: تعزيز صحة العظام

بذور الشيا غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على قوة العظام وكثافتها. ويُعد تناول بذور الشيا مفيدًا خصوصًا للنساء بعد سن الأربعين أو خلال فترة انقطاع الطمث، حيث يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

سادسًا: التحكم في مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن بذور الشيا قد تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف والجل الطبيعي الذي يتكوّن عند نقعها في الماء. هذه الخصائص تُبطئ من امتصاص الكربوهيدرات في الدم، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر، وهو ما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

سابعًا: مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة

تحتوي بذور الشيا على كميات جيدة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، ويبطئ من عملية الشيخوخة، ويعزز صحة الجلد.

ثامنًا: مفيدة للبشرة والشعر

بفضل احتوائها على الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، فإن بذور الشيا تساهم في:

ترطيب البشرة من الداخل.

تقليل الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب أو الإكزيما.

تعزيز صحة الشعر وزيادة كثافته ولمعانه.

يمكن أيضًا استخدام زيت بذور الشيا موضعيًا للعناية بالبشرة أو إضافتها إلى وصفات التجميل الطبيعية.

بذور الشيا وفوائدها

تاسعًا: سهلة الاستخدام ومتعددة الاستعمالات

ما يميز بذور الشيا أنها لا تحتاج إلى طحن مسبق مثل بذور الكتان، ويمكن تناولها بطرق متنوعة، منها:

إضافتها إلى العصائر والزبادي والشوفان.

استخدامها في المخبوزات مثل الخبز والبسكويت.

خلطها مع الماء لصنع "جيل الشيا" المفيد في التخسيس.

استخدامها كمكثّف طبيعي للصلصات والشوربات.

عاشرًا: فوائد هامة تشمل:

دعم الأداء البدني: حيث توفر طاقة مستدامة دون ارتفاع سريع في سكر الدم، مما يجعلها مناسبة للرياضيين.

تعزيز صحة الدماغ: بفضل أوميغا-3، التي تساهم في تحسين الذاكرة والمزاج والتركيز.

الوقاية من فقر الدم: لاحتوائها على الحديد والمغنيسيوم.

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