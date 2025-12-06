السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

بيراميدز
بيراميدز
 ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة قبل مباراة الفريق السماوي المؤجلة اليوم أمام بتروجيت.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة
2- بيراميدز 26 نقطة
3- الأهلي 23 نقطة
4- الزمالك 22 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- بتروجيت 18 نقطة
10- الجونة 18 نقطة
11- البنك الأهلي 17 نقطة
12- مودرن سبورت 17 نقطة
13- غزل المحلة 16 نقطة
14- سموحة 16 نقطة
15- حرس الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- طلائع الجيش 11 نقطة 
18- المقاولون العرب 10 نقاط 
19- الاسماعيلي 10 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام بتروجت
 

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت بالدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز اليوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءً على إستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة بتروجت وبيراميدز

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء طاقم حكام مباراة بتروجت وبيراميدز المؤجلة من الجولة العاشرة.

ويتكون الطاقم  من محمد العتباني (ساحة) محمد مصطفى اسماعيل ومحمود دين (مساعدين) ' محمود رشدي (حكما رابعا) ' خالد الغندور وأحمد زيدان (تقنية الفيديو).

