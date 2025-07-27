فوائد بذور الشيا، تنظم السكر وتقاوم الالتهابات

فوائد بذور الشيا، تُعد بذور الشيا من الأغذية السوبر فود التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل فوائدها الغذائية والصحية المتعددة.



بذور الشيا كانت جزءًا من النظام الغذائي للشعوب الأصلية مثل الأزتيك والمايا الذين اعتمدوا عليها كمصدر للطاقة والتحمل، أما في العصر الحديث، باتت بذور الشيا جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الغذائية الصحية، نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل الألياف، والأحماض الدهنية أوميجا-3، والبروتينات، ومضادات الأكسدة، والمعادن.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا كنز غذائي حقيقي، فهي مزيجًا فريدًا من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة والجمال الطبيعي.



وأضافت الدكتورة مروة، أن إضافة هذه البذور الصغيرة إلى نظامك الغذائي قد يكون من أفضل الخطوات الصحية التي يمكنك اتخاذها، فهي بذور صحية تحدث فارقا لمختلف أجهزة الجسم.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد بذور الشيا الصحية والجمالية، وكيف يمكن إدراجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي.

أولًا: الفوائد الصحية لبذور الشيا



1. غنية بالألياف وتساعد على تحسين الهضم

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك. كما أن الألياف تمنح الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، ما يساعد في التحكم بالشهية وإنقاص الوزن.

2. مصدر نباتي ممتاز لأوميجا-3

تُعد بذور الشيا من أغنى المصادر النباتية لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، أحد أنواع أوميغا-3، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم. وتبرز أهميتها خصوصًا للنباتيين الذين لا يتناولون الأسماك.

3. دعم صحة القلب

تساعد بذور الشيا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، كما تُسهم في تقليل ضغط الدم بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والألياف وأوميغا-3، ما يجعلها غذاءً مثاليًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

تناول بذور الشيا بانتظام يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، خصوصًا بعد الوجبات، حيث تُبطئ عملية امتصاص السكر في الدم. وهذا الأمر مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

5. غنية بالبروتين النباتي

توفر بذور الشيا نسبة جيدة من البروتين الكامل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين أو من يسعون لزيادة تناولهم للبروتين لبناء العضلات أو دعم العمليات الحيوية في الجسم.

6. مصدر ممتاز للمعادن

تحتوي بذور الشيا على نسب عالية من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، وهي معادن ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان، ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.

7. دعم صحة العظام

نظرًا لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، تساهم بذور الشيا في تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خصوصًا عند النساء بعد سن الأربعين.

8. مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، وحمض الكافيك، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، وتأخير علامات الشيخوخة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بذور الشيا وفوائدها

ثانيًا: الفوائد الجمالية لبذور الشيا



1. ترطيب البشرة ومكافحة الجفاف

بذور الشيا تحتفظ بكمية كبيرة من الماء، ما يجعلها مثالية لترطيب البشرة من الداخل عند تناولها، كما يمكن استخدام زيت بذور الشيا موضعيًا لترطيب البشرة الجافة.

2. مكافحة علامات التقدم في السن

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيها، تساعد بذور الشيا في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتعزز من مرونة البشرة وتوحيد لونها.

3. تعزيز صحة الشعر

تناول بذور الشيا بشكل منتظم يوفر للجسم البروتين الضروري لنمو الشعر، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعزز من قوة الشعر ولمعانه وتقلل من تساقطه.

4. مقاومة الالتهابات الجلدية

الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا أو تطبيق زيت الشيا على الجلد يساهم في تقليل الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما والاحمرار والحكة بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

ثالثًا: كيفية تناول بذور الشيا



بذور الشيا تتميز بسهولة استخدامها وتنوع طرق استهلاكها، ويمكن إدخالها في النظام الغذائي بطرق متعددة:

نقع ملعقة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 30 دقيقة وشربها.

إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو الشوفان.

استخدامها في صنع البودينج مع الحليب النباتي والعسل.

خلطها في المخبوزات والسلطات.

طحنها واستخدامها كبديل للبيض في الوصفات النباتية.

بذور الشيا لصحتك

رابعًا: الاحتياطات والملاحظات



رغم فوائدها الكبيرة، يجب الانتباه لبعض الأمور عند تناول بذور الشيا:

ينصح بنقعها في الماء قبل الأكل لتفادي مشاكل في الهضم.

الإكثار منها قد يسبب انتفاخات أو إسهالًا عند بعض الأشخاص بسبب محتواها العالي من الألياف.

من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناولها بكثرة لمن يعانون من مشاكل في البلع أو اضطرابات المعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.