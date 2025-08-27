أخبار مصر اليوم: تكليف حكومي عاجل لمحافظ القاهرة.. الصحة توضح أسباب انتشار الإصابة بالبرد.. والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار الرعدية غدا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم الأربعاء، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية

وحضر المباحثات من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى منطقة جنوب القاهرة، إنه سيصدر توجيهاته للمحافظين المعنيين من أجل استعادة كل المناطق الخضراء الموجودة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بزيادة الرقعة الخضراء في المدن الكبرى.

استعادة ما فقد من مساحات خضراء

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف هو إعادة إحياء المساحات الخضراء التي تم فقدانها خلال السنوات الماضية نتيجة للتوسع العمراني، مشددًا على أن هذه المساحات تمثل متنفسًا طبيعيًا لسكان العاصمة.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بمحافظة الوادي الجديد، بينما جرى فتح باقي اللجان تباعًا في مختلف المحافظات.

وأشار "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن آخر اللجان التي بدأت العمل كانت لجنة رقم (299) بالغربية في الساعة العاشرة والربع صباحًا، نتيجة عدم اهتداء رئيس اللجنة إلى المقر ودخوله في مسارات خاطئة، بالإضافة إلى لجنة رقم (367) في بني سويف التي فتحت في العاشرة وخمس دقائق بسبب عطل في سيارة رئيس اللجنة الفرعية. كما شهدت لجنة رقم (75) بالتل الكبير في الإسماعيلية فتح أبوابها في التاسعة و32 دقيقة، ولجنة رقم (52) تأخرت بسبب أعمال إصلاحات في الطريق المؤدي إليها.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شهور “أغسطس وسبتمبر وأكتوبر”، حتى شهر مارس المقبل، تنتشر فيها الإصابة بالفيروسات.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة "، إن هذه الفترة تشهد العديد من التقلبات الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو، وهو ما يجعل بقاء الفيروسات نشطة فى الهواء.

تنسيق المرحلة الثالثة، يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من أمس الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية العميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والخدمي لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم، انطلق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، القطار المخصوص رقم 1940 في رحلته الثامنة من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة السد العالي بأسوان وعلي متنه أكثر من 940 مواطنا سودانيا ليصل إجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم عبر قطارات للهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 7608 أفراد على مدار الرحلات الماضية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

