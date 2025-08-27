الهيئة الوطنية للانتخابات: تأخير محدود في فتح بعض لجان بجولة إعادة الشيوخ، والدفع ببطاقات تصويت إضافية

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بمحافظة الوادي الجديد، بينما جرى فتح باقي اللجان تباعًا في مختلف المحافظات.

وأشار "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن آخر اللجان التي بدأت العمل كانت لجنة رقم (299) بالغربية في الساعة العاشرة والربع صباحًا، نتيجة عدم اهتداء رئيس اللجنة إلى المقر ودخوله في مسارات خاطئة، بالإضافة إلى لجنة رقم (367) في بني سويف التي فتحت في العاشرة وخمس دقائق بسبب عطل في سيارة رئيس اللجنة الفرعية. كما شهدت لجنة رقم (75) بالتل الكبير في الإسماعيلية فتح أبوابها في التاسعة و32 دقيقة، ولجنة رقم (52) تأخرت بسبب أعمال إصلاحات في الطريق المؤدي إليها.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تلقت شكاوى من بعض رؤساء اللجان حول نفاد بطاقات الاقتراع نتيجة الإقبال الكثيف في الدوائر التي تضم مرشحين من أبناء هذه الدوائر، وهو ما استدعى دعم تلك اللجان ببطاقات إضافية في محافظات الأقصر والإسماعيلية والغربية.

وأضاف بنداري أن عملية التصويت أُغلقت في تمام التاسعة مساءً بجميع اللجان، باستثناء لجنتين فقط بالأقصر هما لجنة رقم (49) بالكرنك ولجنة رقم (29) بإسنا، حيث أُتيح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة و10 دقائق، التزامًا بالقانون.

وشدد على أن الهيئة لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات مؤثرة على سير العملية الانتخابية في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن العمل بالمحاكم الابتدائية جرى في أجواء يسودها الانضباط واليسر.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

