وكيل صحة شمال سيناء يكلف أمين عبد الفتاح مديرا لمستشفى نخل

أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة تفقدية يرافقه فريق من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ضمن خطة العمل الموضوعة لتحسين الخدمات الصحية بمحافظة شمال سيناء لمستشفى نخل المركزي، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وكيل صحة سيناء يصدر قرار بتكليف الدكتور امين عبد الفتاح مدير لمستشفى نخل



وفي إطار دعم المستشفى بالكوادر المتخصصة، اصطحب وكيل وزارة الصحة عددًا من الأطباء المتخصصين بهدف سد النقص في بعض التخصصات الطبية التي كانت غير متوفرة بالمستشفى، تضمت التخصصات (الجراحة العامة والعظام والتخدير والرمد والعلاج الطبيعي)



رافق وكيل الوزارة في جولته رئيس مجلس مدينة نخل وشملت الجولة المرور على جميع أقسام المستشفى وتتضمن الاستقبال والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، والعناية المركزة والحضانة والخدمات المعاونة والتقى خلالها بالفريق الطبي، موجهًا بضرورة تقديم خدمات طبية متميزة والجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي طوارئ



وتأتي الزيارة بعدما اصدر وكيل الوزارة قرار بتكليف الدكتور أمين عبد الفتاح مدير المستشفى نخل المركزي، بالإضافة إلى عمله مديرا للإدارة الصحية بنخل ويأتي هذا التكليف في إطار خطة المديرية لدعم القيادات الشابة وضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء الإداري بالمستشفى.



​كما توجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للدكتور سامح خلف، المدير السابق للمستشفى، على ما بذله من جهود خلال فترة عمله.

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور عمرو على تواجد الأطباء والأطقم الطبية في أماكنهم، وخاصة في قسم الاستقبال لضمان سرعة تلبية الحالات الطارئة، وكذلك توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بكميات كافية.



واستمع إلى عدد من المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة ثم توجه الدكتور عمرو إلي وحدة نخل الصحية وتفقد الخدمات المقدمة بالوحدة وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم وتابع تنفيذ المبادرات الرئاسية وتفعيل دور غرف المشورة وعيادة الأسنان.

