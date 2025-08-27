مدبولي: مستعدون لإعادة إعمار جنوب لبنان وهذا ما نطلبه من اليابان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، تعكس قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا للتعاون العربي في مختلف المجالات.

عمق العلاقات المصرية السعودية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض دائم ومستمر.

دعم الأشقاء في غزة

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على إدخال المساعدات والدعم إلى الأشقاء في غزة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجانب الفلسطيني، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الأخيرة، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل وقف إطلاق النار، ووضع خطة لإعادة الإعمار عقب انتهاء الحرب.

المساهمة في إعادة إعمار لبنان

ولفت مدبولي إلى أن مصر أعلنت دعمها لجهود إعادة إعمار الجنوب اللبناني، والتي تُقدّر خسائرها بنحو 13 مليار دولار نتيجة الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد لرئيس وزراء لبنان استعداد مصر للمساهمة في عمليات الإعمار من خلال الشركات المصرية، فور استقرار الأوضاع.

علاقات مصر واليابان

وعن زيارته الأخيرة إلى اليابان، أوضح رئيس الوزراء أنه دعا إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كجزء من تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم، والصناعة، وتطوير البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن ما لمسه من حديث رئيس الوزراء الياباني يعكس رسوخ العلاقات المصرية اليابانية، وحرص طوكيو على دعم مصر اقتصاديًا.

