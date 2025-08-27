"الصحة" توضح أسباب انتشار الإصابة بالبرد (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شهور “أغسطس وسبتمبر وأكتوبر”، حتى شهر مارس المقبل، تنتشر فيها الإصابة بالفيروسات.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة "، إن هذه الفترة تشهد العديد من التقلبات الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو، وهو ما يجعل بقاء الفيروسات نشطة فى الهواء.



وأضاف: "الفترة الزمنية من شهر أغسطس حتى مارس المقبل، هي فترة إصابة الإنسان بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي"، موضحا: "الفيروسات التنفسية تصيب الجهاز التنفسي، واعراضها تكسير الجسم وضيق فى التنفس، وصداع".



وأوضح: "التعرض الطويل لأجهزة التكيف والمراوح، يقلل من مناعة جسم الإنسان، والفيروسات التنفسية أكثر من فيروس وقد يصاب بها وقبل الشفاء منها يصاب بها مرة اخرى وهذا يكون سببه ضعف المناعة".



وتابع: "يجب على المصاب بالبرد التوجه للطبيب بعد شعوره بالأعراض التنفسية الشديدة".



