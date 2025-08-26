الكهرباء تزف بشري سارة للمواطنين بشأن الأحمال الكهربائية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء إلي 37 ألفا و500 ميجاوات.

انخفاض الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن أعلي حمل متوقع علي الشبكة اليوم الثلاثاء سيصل إلي 37500 ميجاوات، فيما سيصل أقل حمل علي الشبكة إلي 31297 ميجاوات.

يذكر أن الشبكة الموحدة للكهرباء شهدت أحمالا مرتفعة خلال الأيام الماضية تزامنا مع الموجة الحارة التي تعرضت لها مصر، وأدت الي ارتفاع الاحمال الكهربائية الي ما يقرب من 40 الف ميجاوات للمرة الأولى في التاريخ.

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي مباشرة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك عقب الحادث الذي تعرض له أول أمس الأحد أثناء سفره إلي محافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من الأعمال هناك.



استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بديوان عام الوزارة

وحظي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باستقبال حافل من العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقب وصوله لمكتبه بديوان عام الوزارة، كما حرص عدد من قيادات الوزارة علي زيارته للاطمئنان عليه متمنين له تمام الشفاء.

وشارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في اجتماع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث سير



يذكر أن موكب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعرض إلى حادث مرورى أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية، لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وقع الحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي فى الساعة الحادية مساء أول أمس الأحد، وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.



واطمئن الدكتور محمود عصمت على طاقم الركاب وتم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من اكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.