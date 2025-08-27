رحلة عمرة مجانية لوالدة الطفلة هايدي بطلة واقعة كيس الشيبس

أعلنت إحدى شركات السياحة، عن تقديم رحلة عمرة مجانية شاملة إلى والدة الطفلة هايدي التي تصدرت التريند على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد الموقف المشرف الذى قامت به مع أحد المحتاجين، وأعطته ثمن كيس رقائق بطاطس كانت ترغب في شرائه.

وكانت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة كرمت الطفلة هايدي محمد أحمد نسيم، ونصبتها سفيرة المجلس للرحمة وذلك تقديرًا لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، وأهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريمًا لها.

تمنح ثمن كيس شيبس لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني للطفلة الصغيرة، حين فضلت أن تمنح ثمن كيس شيبس لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتهم قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة إلى أنها ستحرص على الحضور معها في أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.

وأشارت "السنباطي" إلى أن ما قامت به الطفلة يعكس قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة يجب أن تُحتذى، لافتة إلى أن المجلس يتبنى دائمًا دعم النماذج الإيجابية من الأطفال، وتكريمهم لتعزيز روح المبادرة والرحمة في نفوس النشء، مؤكدة على دور المجلس بدعم القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التربية الصحيحة، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي هو الأساس المتين لنهضة المجتمع واستقراره، فغرس قيم الاحترام، والتعاون، والمسؤولية، إلى جانب التربية السليمة المبنية على الأخلاق والمعرفة، يشكّل الدرع الواقي للأجيال الناشئة.

وقالت "السنباطي": إن العطاء لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل يشمل كل أشكال المساندة المعنوية والإنسانية التي تُدخل السرور على القلوب وتخفف من معاناة الآخرين، فيما تظل الرحمة هي الأساس الذي يضبط تعاملاتنا ويجعلنا أكثر قربًا من بعضنا البعض وأكثر التزامًا بواجباتنا المجتمعية.

