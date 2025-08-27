تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن محافظات القاهرة الكبرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى منطقة جنوب القاهرة، إنه سيصدر توجيهاته للمحافظين المعنيين من أجل استعادة كل المناطق الخضراء الموجودة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بزيادة الرقعة الخضراء في المدن الكبرى.

استعادة ما فقد من مساحات خضراء

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف هو إعادة إحياء المساحات الخضراء التي تم فقدانها خلال السنوات الماضية نتيجة للتوسع العمراني، مشددًا على أن هذه المساحات تمثل متنفسًا طبيعيًا لسكان العاصمة.

تصور لزيادة الرقعة الخضراء

وكشف مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء في نطاق القاهرة الكبرى، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدًا أن الخطة ستتضمن مشروعات حدائق عامة جديدة وتطوير القائم منها.

أولوية بيئية وتنموية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز وجود المساحات الخضراء ليس مجرد رفاهية، بل يمثل أولوية بيئية وصحية وتنموية، تساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل معدلات التلوث في واحدة من أكثر المناطق الحضرية كثافة في العالم.

