أخبار مصر

مجلة أخبار السياحة تدشن احتفالية لتكريم رواد القطاع

الكاتب الصحفي السيد
الكاتب الصحفي السيد الدمرداش

تدشن مجلة أخبار السياحة احتفالية تحت عنوان “يوم السياحة المصري”، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة والسفر وغرفة السلع والعاديات وغرفة الفنادق المصرية وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية والمؤسسة المصرية للتسويق الإلكتروني  وعدد من قيادات قطاع السياحة.

تكريم رواد قطاع السياحة المصري

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ووسائل الإعلام، وسيتم تكريم عدد من رواد قطاع السياحة في احتفالية ضخمة على نيل الجيزة.

وقال السيد الدمرداش رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة، إن الهدف من هذه الاحتفالية هو تكريم عدد من الشخصيات المصرية الذين ساهموا في تنمية قطاع السياحة خلال الأربعين عاما الماضية، من رجال الأعمال ووسائل الإعلام السياحي والصحف المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي السيد الدمرداش، أن قطاع السياحة المصري شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية وأصبح أحد مصادر الدخل القومي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بصناعة السياحة.

