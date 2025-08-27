تشغيل القطار الثامن لعودة الأشقاء السودانيين طوعًا اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية العميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والخدمي لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم، انطلق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، القطار المخصوص رقم 1940 في رحلته الثامنة من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة السد العالي بأسوان وعلي متنه أكثر من 940 مواطنا سودانيا ليصل إجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم عبر قطارات للهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 7608 أفراد على مدار الرحلات الماضية.



وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات منذ لحظة استقبال المسافرين وتخصيص فرق دعم لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز القطار بعربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية وسط إجراءات تنظيمية محكمة تضمن راحة وسلامة الأشقاء السودانيين الذين اعربوا عن شكرهم العميق للحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم المتواصل منذ وصولهم وحتى عودتهم لبلادهم، مشيدين بالتنظيم المميز وسهولة الإجراءات التي وجدوها من القائمين تنظيم على الرحلة.

وتزامنا مع الإقبال المتزايد على المشاركة في المبادرة تستعد الهيئة لتسيير المزيد من الرحلات الإضافية لإتاحة إمكانية السفر لأكبر عدد من المواطنين السودانيين في إطار هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس نموذجًا للتضامن والتعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان.

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان الساعة 23:10 مساء اليوم كما سيعود القطار ذاته، برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساء غدٍ الخميس 28 أغسطس، ليصل إلى القاهرة الساعة 9:25 صباح اليوم التالي.

