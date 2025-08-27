لطلاب المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

تنسيق المرحلة الثالثة، يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من أمس الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:



والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم طلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام قديم):

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية فنية حلوان بالزمالك

العالي للغات 6 أكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة أعمال - محاسبة)

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

الفني لترميم الآثار بالأقصر

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسيوط

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية))

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية بورسعيد

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس) تجارة انجليزى

العالي للغات بمصر جديدة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الفيوم

الفني التجارى بقنا

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الزقازيق

اقتصاد منزلى حلوان

