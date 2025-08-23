السبت 23 أغسطس 2025
أخبار مصر

شبورة كثيفة ورياح واضطراب حركة الملاحة، الأرصاد تحذر من ظواهر مقلقة في طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدأت  الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا تكون كثيفة على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

عودة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلًا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

