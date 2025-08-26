الأربعاء 27 أغسطس 2025
أخبار مصر

هل عدادات الكهرباء تثبت ملكية المواطنين للعقارات؟ الشركة تجيب

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
يعتقد عدد كبير من المواطنين أن امتلاكهم لـ عدادات الكهرباء في الشقق والعقارات السكنية يثبت ملكيتهم لتلك الوحدات، ويكون بمثابة سند قانوني لهم في حالة حدوث نزاع قضائي.

 

حقيقة إثبات عدادات الكهرباء كسند ملكية للعقارات

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء لا تثبت ملكية المواطن للعين السكنية، ولا يمكن تغيير العداد الموجود بالعين السكنية بدون إجراءات رسمية منها عقد إيجار أو عقد بيع للعين، بالإضافة إلى التنازل الرسمى عن العداد بالشهر العقارى للمالك أو المستأجر الجديد.

 

انخفاض الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء إلى 37 ألف و500 ميجاوات.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن أعلى حمل متوقعة على الشبكة اليوم الثلاثاء سيصل إلى 37500 ميجاوات فيما سيصل أقل حمل على الشبكة الي 31297 ميجاوات.

يذكر أن الشبكة الموحدة للكهرباء شهدت أحمالا مرتفعة خلال الأيام الماضية تزامنا مع الموجة الحارة التي تعرضت لها مصر وأدت إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى ما يقرب من 40 ألف ميجاوات للمرة الأولى في التاريخ.

