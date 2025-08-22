أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام.. مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد الجزيري.. طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتظم محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، فى مران الفريق الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس الأول بسبب تشييع جنازة والده الذى وافته المنية الثلاثاء الماضي، حيث أدى الشناوي مرانا منفردا أمس خلال راحة الفريق السلبية، على أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية.

حرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع محمد الشناوي حارس الأهلي بمكتبه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد مران الفريق الجماعي الذي أقيم في العاشرة صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المحلة يوم الإثنين المقبل.

جدد محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، طلبه بالاحتراف الخارجي أو الموافقة على خروجه على سبيل الإعارة هذا الموسم والموافقة على العديد من العروض التي قدمت له.



لجنة الحكام، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.



كشف مصدر داخل نادي الزمالك، السبب الحقيقي وراء استبعاد سيف الدين الجزيري من آخر مباراتين للأبيض.



منتخب مصر، خرج خمس لاعبين بفريق النادي الأهلي من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجمع سبتمبر المقبل، والذي يتخلله مباراتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد ومكان إقامة قرعة نهائيات بطولة كأس العالم للمنتخبات والتي تقام العام المُقبل 2026.

الدوري الممتاز، قررت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز “دوري Nile” طبقًا للموافقات، وكذلك نظرا لتعديل الاتحاد الإفريقي مواعيد مباراتي نادي بيراميدز في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



انتابت حالة من الغضب إدارة الكرة بالنادي الأهلي من وكيل اللاعب المالي أليو ديانج، بسبب طلبه من اللاعب تأجيل تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة الجارية.

