الأهلي في مواجهة جديدة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز.. صراع الندية والإثارة يتجدد بين القلعة الحمراء وزعيم الفلاحين على أرضية ستاد المحلة.. وهذه تفاصيل لقاء الفريقين

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل في بطولة الدوري الممتاز، عندما يحل النادي الأهلي ضيفا على غزل المحلة في واحدة من الكلاسيكيات التاريخية التي طالما اتسمت بالإثارة والندية داخل المستطيل الأخضر.

ويستضيف نادي غزل المحلة نظيره النادي الأهلي يوم الإثنين المقبل على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تتسم مواجهات الأهلي وغزل المحلة دائما بالإثارة والندية، لاسيما عندما يحضرها جمهور الفريقين، وهو ما منحها مكانة خاصة كأحد أبرز كلاسيكيات الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

وخاض الفريقان 98 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلالها بـ56 مواجهة، بينما تمكن غزل المحلة من الفوز في 12 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 30 مواجهة بين الطرفين.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو الأهلي 131 هدفا في شباك غزل المحلة، في حين أحرز الفريق المحلاوي 56 هدفا في مرمى القلعة الحمراء.

الهدف التاريخي لمواجهات الأهلي وغزل المحلة

وقبل اللقاء المرتقب، يتصدر حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر ولاعب الأهلي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك "زعيم الفلاحين" خلال مسيرته الكروية.

وعلى الجانب الآخر، يعد الثنائي الشورى وخالد عيد أبرز هدافي غزل المحلة في مواجهاته أمام الأهلي، حيث يمتلك كل منهما 3 أهداف في سجل مواجهات الفريقين.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي وغزل المحلة

ويعد الأهلى صاحب أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

القيمة التوسيقية للنادي الأهلي وغزل المحلة



تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 38.25 مليون يورو، ويعد أغلي لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 مليون يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 2.43 مليون يورو، حيث يعد أغلي لاعب زعيم الفلاحين هو أحمد العش بقيمة 300 ألف يور، ثم يأتي خلفه محمد عبد الغني وموري توريه بنفس القيمة والتي تبلغ 250 ألف يورو.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

النادي الأهلي يحتل المركز السادس في جدول الدوري برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

