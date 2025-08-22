الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على الشارقة بهدف في الدوري الإماراتي (فيديو)

الجزيرة الإماراتي
الجزيرة الإماراتي

فاز فريق الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني وإبراهيم عادل، على نظيره الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وشهد تشكيل الجزيرة الأساسي لمواجهة الشارقة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، قبل أن يخرج الأخير بديلا في الدقيقة 80 من المباراة.

وجاء هدف الفوز للجزيرة عن طريق اللاعب مامادو كوليبالي في الدقيقة 66.

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الشارقة في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة مباراة الشارقة تحت قيادة المدربين المؤقتين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعدما وجه الفريق الشكر للمدرب المغربي الحسين عموته، بعد خسارة الفريق من خورفكان في أولى مباريات الدوري في الموسم الجديد.

