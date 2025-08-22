الجمعة 22 أغسطس 2025
إيقاف ساديو ماني مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن مباراة فريق النصر واتحاد جدة التي أقيمت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والمقامة في هونج كونج.

وقررت اللجنة إيقاف ساديو ماني لاعب النصر مباراة واحدة، إلى جانب تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، بعد تدخله القوي على حامد الشنقيطي حارس الاتحاد، وهي اللقطة التي عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين النصر والأهلي يوم السبت المقبل، الموافق 23 أغسطس، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناة "ثمانية" السعودية.

طاقم حكام نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي 

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي المقرر لها غدا السبت.

‏‎وقالت صحيفة الرياضية إن طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش يدير نهائي ‎كأس السوبر السعودي بين ‎النصر والأهلي مع مساعديه خلف الشمري وياسر السلطان وماجد الشمراني حكم رابع، وممدوح آل شهدان لتقنية VAR ويساعده عبد الرحيم الشمري.

تصريحات جيسوس قبل مباراة النصر وأهلي جدة

وأكد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن فريقه جاهز لافتتاح الموسم بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "نهائي آخر يضاف للنهائيات التي لعبتها، لدي ثقة لتحقيق الانتصار وافتتاح الموسم بالتتويج، سنلعب أمام فريق كبير ويظهر بأنه هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي ولكننا جاهزون".

وأضاف: "كل فريق لديه استراتيجية، والأهلي لديه تحضيرات خاصة، ولكن الأهم أن غدًا سيكون تتويج لكرة القدم السعودية، العالم سيشاهد النهائي وهذا يترجم العمل الكبير المقدم في المملكة وننتظر مواجهة ممتعة".

وعن تحضيرات الفريق بغياب ساديو ماني، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد في نصف النهائي، قال المدرب البرتغالي: "لا يوجد شك أن ماني لاعب مهم دفاعيًا وهجوميًا، وغدًا سيلعب بديل سيؤدي الأداء الجيد ويساعد الفريق على تحقيق الفوز".

وعن الفوز باللقب تابع المدرب حديثه: “لا يوجد أحد يستطيع تقديم الوعود خاصة في النهائيات، غدًا ستكون الحظوظ متساوية. وفي كرة القدم الحديث يكون في الملعب، وأؤمن بقدرات اللاعبين. ما زلنا في بداية عملنا مع الفريق ونأمل في تحقيق الانتصار”.

يذكر أن بطل السوبر يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

