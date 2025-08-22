طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

انتابت حالة من الغضب إدارة الكرة بالنادي الأهلي من وكيل اللاعب المالي أليو ديانج، بسبب طلبه من اللاعب تأجيل تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة الجارية.

وعلمت إدارة الكرة بالنادي الأهلي أن وكيل اللاعب طلب منه تأجيل فكرة التجديد مع الأهلي والانتظار لما بعد بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم والتي من المقرر ان تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر العام الجاري حتى 18 يناير 2026

ووعد الوكيل اللاعب بأنه سيحضر له عقدا أوروبيا كبيرا حال تألقه في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب بلاده وهو الأمر الذي أغضب مسئولي الأهلي، خاصة في ظل رغبة الأهلي في تجديد عقد اللاعب لاستمراره مع الفريق، تنفيذا لرغبة الإسباني خوسيه ريبيرو الذي طلب تجديد عقد اللاعب.

يذكر أن عقد اليو ديانج مع الأهلي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد آخر في انتقالات يناير المقبلة.

ومن جهة أخرى اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد لاعبه كريم فؤاد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي تعاقده مع النادي نهاية هذا الموسم.

وعلمت فيتو أن كريم فؤاد عقد أكثر من جلسة مع أسامة هلال القائم بإدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء ومدير إدارة الإسكاوتنج وخلال الجلسة الأخيرة وصل الطرفان لاتفاق على التجديد ومدة العقد والمقابل المادي وأن مدة العقد الجديد أربع سنوات.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين بالنادي سواء على المستوى الفني والأخلاقي وأن الأهلي تمسك باستمرار اللاعب وتجديد عقده وهو الأمر نفسه الذي وافق عليه اللاعب وأسرته.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي رسميًا التجديد للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الصفحة الرسمية وقناة النادي.

ويسعى الأهلي أيضا للتجديد للاعب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ومنتخب مالي والذي من المنتظر أن يعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة لإقناع اللاعب بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل تمسك الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق باللاعب.

محمد عبد الله يطلب الاحتراف

ومن جهة أخرى، جدد محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، طلبه بالاحتراف الخارجي أو الموافقة على خروجه على سبيل الإعارة هذا الموسم والموافقة على العديد من العروض التي قدمت له.

وسعى عبد الله لعقد جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، بعد مران اليوم إلا أنه فشل في عقد الجلسة مع المدير الرياضي الذي طالب اللاعب بتأجيلها للغد.

