محمد يوسف يعقد جلسة مع الشناوي على هامش مران الأهلي

حرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع محمد الشناوي حارس الأهلي بمكتبه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد مران الفريق الجماعي الذي أقيم في العاشرة صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المحلة يوم الإثنين المقبل.

وشهدت الجلسة اطمئنان يوسف على معنويات محمد الشناوي بعد وفاة والده، حيث طالبه بعبور هذه المحنة الصعبة وتخطيها، كما شهدت الجلسة استفسار الشناوي من يوسف على موقفه من المشاركة خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي أرجعه يوسف لاختيارات المدير الفني الذي لا يتدخل فيها أحد وهو الأمر الذي تفهمه الشناوي.

وعاد محمد الشناوي للمشاركة بالمران الجماعي للفريق صباح اليوم بعد غيابه عن التدريبات أول أمس نظرًا لوفاة والده.

وكان مران الفريق قد شهد عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد لمباراة المحلة والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الفلاحين.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

ويغيب كل من إمام عاشور ومروان عطية ومحمد شكري وياسين مرعي وياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي وغزل المحلة بسبب الإصابة، فيما يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

