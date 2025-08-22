رابطة الأندية تعدل مواعيد وملاعب 8 مباريات في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، قررت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز “دوري Nile” طبقًا للموافقات، وكذلك نظرا لتعديل الاتحاد الإفريقي مواعيد مباراتي نادي بيراميدز في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد وملاعب 8 مباريات في الدوري المصري

تقام المباريات الثماني وفقا لمواعيدها الجديد كالتالي:

إقامة مباراة الزمالك وفاركو في نفس موعدها على استاد السلام بدلًا من استاد هيئة قناة السويس.

إقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلًا من إقامتها على استاد السويس الجديد يوم 31 أغسطس.

فريق بيراميدز، فيتو

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلًا من يوم 1 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في نفس موعدها على استاد الكلية الحربية، وذلك بدلًا من إقامتها على استاد السويس الجديد.

إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها يوم 5 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في نفس موعدها على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من إقامتها على استاد الإسماعيلية.

إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على استاد الجيش ببرج العرب بدلًا من إقامتها على استاد السويس الجديد.

