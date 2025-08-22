الجمعة 22 أغسطس 2025
محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

 انتظم محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، فى مران الفريق الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس الأول بسبب تشييع جنازة والده الذى وافته المنية الثلاثاء الماضي، حيث أدى الشناوي مرانا منفردا أمس خلال راحة الفريق السلبية، على أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

