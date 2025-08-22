الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد ومكان إقامة قرعة نهائيات بطولة كأس العالم للمنتخبات والتي تقام العام المُقبل 2026.

وتشارك الولايات المتحدة تنظيم المونديال بجانب كل من كندا والمكسيك، في أول استضافة ثلاثية للبطولة الأكبر على مستوى المنتخبات، والتي ستشهد أيضا أكبر عدد من المشاركين بواقع 48 منتخبًا.

موعد ومكان قرعة كأس العالم 

 وأكد ترامب أن قرعة المونديال ستقام يوم 5 ديسمبر المُقبل في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة واشنطن.

وأوضح ترامب أن بطولة كأس العالم ستدر عوائد كبيرة على الاقتصاد الأمريكي تصل إلى 30 مليار دولار.

ويحتل الفراعنة المركز الأول في المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل بعد 6 جولات، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تصفيات أفريقيا قرعة كأس العالم 2026 لرئيس الامريكي دونالد ترامب لفن

مواد متعلقة

الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي

أرتيتا يزيد الغموض حول صفقة إيزي ويكشف مصير نجم آرسنال أمام ليدز

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

استمرار غياب دوناروما، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

محمد عبدالوهاب يدخل على خط أزمة شقيقته شيرين ومحاميها

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خدمات

المزيد

بأقل من 450 جنيهًا، أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

طريقة تسديد الضريبة وفقا للقانون

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات 2025.8.22

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads