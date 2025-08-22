ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد ومكان إقامة قرعة نهائيات بطولة كأس العالم للمنتخبات والتي تقام العام المُقبل 2026.

وتشارك الولايات المتحدة تنظيم المونديال بجانب كل من كندا والمكسيك، في أول استضافة ثلاثية للبطولة الأكبر على مستوى المنتخبات، والتي ستشهد أيضا أكبر عدد من المشاركين بواقع 48 منتخبًا.

موعد ومكان قرعة كأس العالم

وأكد ترامب أن قرعة المونديال ستقام يوم 5 ديسمبر المُقبل في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة واشنطن.

وأوضح ترامب أن بطولة كأس العالم ستدر عوائد كبيرة على الاقتصاد الأمريكي تصل إلى 30 مليار دولار.

ويحتل الفراعنة المركز الأول في المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل بعد 6 جولات، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

