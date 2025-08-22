ليس فنيا، مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد الجزيري من المباريات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، السبب الحقيقي وراء استبعاد سيف الدين الجزيري من آخر مباراتين للأبيض.

وخرج سيف الدين الجزيري من قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت لأسباب فنية وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لنادي الزمالك.

سر استبعاد سيف الدين الجزيري من المباريات

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن استبعاد سيف الدين الجزيري من المباريات جاء بقرار من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وليس استبعادا فنيا من يانيك فيريرا.

وأضاف المصدر: جون إدوارد يريد رحيل سيف الجزيري في يناير المقبل عن طريق البيع أو فسخ العقد بالتراضي بسبب راتبه الكبير الذي يصل لـ700 ألف دولار سنويا.

وواصل: خروج سيف الجزيري من الزمالك سيتيح أيضا فرصة ضم لاعب محترف جديد وهو ما يريده جون إدوارد.

وأشار إلى أن قرار جون إدوارد باستبعاد اللاعب بالتنسيق مع يانيك فيريرا، كي يوافق الجزيري على خروجه في يناير المقبل بحثا عن المشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.