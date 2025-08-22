اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام لـ موسم 2025 / 2026

لجنة الحكام، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.. وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:



• أوسكار رويز.. رئيسًا للجنة

• وجيه أحمد.. نائبًا للرئيس

• جهاد جريشة – سيد مراد – هيام بركة.. أعضاء

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف الدكتور عزب حجاج مديرا إداريا لإدارة الحكام.

محمود ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولي المصري محمود ناجى حكما لمباراة السنغال وأوغندا غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

يضم الطاقم كلا من، محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه الجزائري عادل آبان مساعد أول والجزائري جيلان بونجيلي نيلا مساعد ثان، والجزائري لطفي بكواسة حكما رابعا، والجزائري الحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو والجنوب أفريقية أكونا ماكليما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

