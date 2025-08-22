غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال استعداداته لمواجهة نظيره النادي الأهلي في المواجهة المقرر لها، الإثنين، المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مكافآت استثنائية للاعبي المحلة

وكشف وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عن رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق والجهاز الفني، وذلك في حال نجاحهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويأمل لاعبو غزل المحلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في بطولة الدوري، بينما يسعى الأهلي لتعزيز رصيده من النقاط والاستمرار في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.