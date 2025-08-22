الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال استعداداته لمواجهة نظيره النادي الأهلي في المواجهة المقرر لها، الإثنين، المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مكافآت استثنائية للاعبي المحلة 

وكشف وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عن رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق والجهاز الفني، وذلك في حال نجاحهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويأمل لاعبو غزل المحلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في بطولة الدوري، بينما يسعى الأهلي لتعزيز رصيده من النقاط والاستمرار في المنافسة على اللقب. 

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي  نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

