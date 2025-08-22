الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس غزل المحلة لـ "فيتو": مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

غزل المحلة
غزل المحلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عن رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق والجهاز الفني، وذلك في حال نجاحهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويأمل لاعبو غزل المحلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في بطولة الدوري، بينما يسعى الأهلي لتعزيز رصيده من النقاط والاستمرار في المنافسة على اللقب. 

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي  نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة النادي الأهلي الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

