خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

منتخب مصر، خرج خمس لاعبين بفريق النادي الأهلي من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجمع سبتمبر المقبل، والذي يتخلله مباراتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر

وبات من المؤكد غياب خماسي الأهلي؛ إمام عاشور وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد شكري وياسين مرعي، عن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل، بسبب الإصابات، بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الخماسي في الأيام الماضية أنهم يحتاجون مزيدا من الوقت لاكتمال تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وبالتحديد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وبالتالي لن يلحقوا بمواجهتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

إمام عاشور، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

مروان عطية، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

