الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، خرج خمس لاعبين بفريق النادي الأهلي من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجمع سبتمبر المقبل، والذي يتخلله مباراتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر

وبات من المؤكد غياب خماسي الأهلي؛ إمام عاشور وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد شكري وياسين مرعي، عن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل، بسبب الإصابات، بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الخماسي في الأيام الماضية أنهم يحتاجون مزيدا من الوقت لاكتمال تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وبالتحديد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وبالتالي لن يلحقوا بمواجهتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

مروان عطية، فيتو
مروان عطية، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

 وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن اثيوبيا بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 الأهلي إمام عاشور مروان عطية

مواد متعلقة

ثلاثي بيراميدز على رادار منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

مدافع الأهلي الأقرب لخلافة عبد المنعم بقائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ثلاثي زملكاوي فقط ضمن حسابات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads