الركاب صوروه، الأمن يفحص فيديو سائق يقود حافلة تحت تأثير المخدرات بالمطرية

رصد أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه فيديو لسائق حافلة نقل أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وظهوره في حالة إعياء خلال قيادته للحافلة.

وقال ناشر الفيديو علي صفحته بالفيس بوك إن الواقعة حدثت في ميدان المسلة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتبه الركاب لسوء حالة السائق وغادروها والتقطوا الفيديو للسائق.

وتم تداوله على السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، ذلك الفيديو الذي رصدته أجهزة الأمن وتجري الآن فحصه لكشف ملابساته وحقيقته وضبط السائق عقب التأكد من محتوى الفيديو.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.