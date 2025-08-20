الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

الركاب صوروه، الأمن يفحص فيديو سائق يقود حافلة تحت تأثير المخدرات بالمطرية

قوات الأمن ترصد فيديو
قوات الأمن ترصد فيديو لسائق حافلة متعاطي للمخدرات، فيتو

رصد أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه فيديو لسائق حافلة نقل أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وظهوره في حالة إعياء خلال قيادته للحافلة.

 وقال ناشر الفيديو علي صفحته بالفيس بوك إن الواقعة حدثت في ميدان المسلة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتبه الركاب لسوء حالة السائق وغادروها والتقطوا الفيديو للسائق.

وتم تداوله على السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، ذلك الفيديو الذي رصدته أجهزة الأمن وتجري الآن فحصه لكشف ملابساته وحقيقته وضبط السائق عقب التأكد من محتوى الفيديو.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة بالفيس بوك السوشيال ميديا

