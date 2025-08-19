الإنقاذ النهري تنتشل جثمان طالب غرق في نهر النيل بالصف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل، بإحدى قرى الصف.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق شخص في نهر النيل، بقرية تابعة لمركز الصف.

وبإجراء التحريات تبين أن طالبًا بالصف الثالث الإعدادي، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



