القبض على سمسار وعامل لإتهامهما بالتحرش بسيدة في الجيزة

نجحت قوات أمن الجيزة، في القبض على سمسار وعامل اتهمتهما سيدة بالتحرش بها، أثناء استقلالها سيارة تابعة لشركة توصيل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وأمام جهات التحقيق أنكر المتهمان التحرش بها وقالا إن خلافا نشب بينهم وبين السائق بسبب خلاف على أولوية المرور وأثناء ذلك قامت الشاكية بتصويرهما فاعترضا على ذلك وتعديا عليها.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكان رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، قد تلقى إخطارا من العقيد إسلام سمير، مفتش مباحث الشيخ زايد، مفاده رصد رئيس مباحث قسم شرطة ثان زايد، المقدم يوسف رشوان، تعليقا على صفحة سيدة تدعى "آيات.ع"، على مواقع التواصل، بتضررها من شخصين لقيامهما بالتحرش بها والتعدي عليها بالسب أثناء تواجدها داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة.



تم تحديد القائمة بالنشر، وقررت أنه أثناء ركوبها سيارة ملاكي تابعة لشركة توصيل شهيرة، فوجئت بشخصين يقومان بالتحرش بها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمسار، 40 سنة، وعامل، 40 سنة، وتم ضبطهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

