ترحيل البلوجر علاء الساحر من الجيزة إلى القاهرة للمعارضة على حكم حبسه سنة

قامت إدارة الترحيلات الجيزة بترحيل البلوجر علاء الساحر لمديرية أمن القاهرة للمعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس عامًا، في قضية تبديد منقولات الزوجية الخاصة بطليقته الأولى بمحكمة جنح الزاوية الحمراء.

وكانت قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء في وقت سابق بالحبس عام على البلوجر علاء الساحر لاتهامه بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بطليقته الأولى، في القضية التي حملت رقم 5576 جنح الزاوية الحمراء لسنة 2023.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن احتجاز علاء الساحر - صانع محتوى - لأحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدي عليه بالضرب والسب.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع (صانعة محتوى)، وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي نكاية في طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مُقيم بالقاهرة – مُرتكب واقعة التعدي) لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

أمكن ضبط (طليق المذكورة)، وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو (له معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث قاما باصطحاب المجنى عليه (صاحب معرض سيارات له معلومات جنائية- مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع، وبمواجهة المجني عليه نفى تقدمه ببلاغ في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

