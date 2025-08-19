الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يفحص مقطع فيديو لـ رقص فنانة شهيرة داخل قاعة إحدى المحاكم

فحص فيديو للفنانة
فحص فيديو للفنانة جودي مسعود من داخل قاعة محكمة، فيتو

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فنانة شهيرة  تؤدي وصلة رقص داخل قاعة إحدى المحاكم.
وأبدى مستخدمو مواقع التواصل استياءهم الشديد من المشهد، معتبرين أن الواقعة تمثل تجاوزا غير مقبول داخل  قاعات المحاكم، التي تعد رمزًا للعدالة وهيبة القانون.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة جودي مسعود، تفاصيل الفيديو المتداول لها، خلال رقصها على بعض الأغاني داخل قاعة أحد المحاكم وأعلى منصة القضاء، والذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

 

فيديو رقص جودي مسعود في المحكمة

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الفيديو الملتقط تم داخل لوكيشن تصوير، وليست جلسة محاكمة منعقدة، وكان على سبيل المزاح ليس أكثر، ولم تقصد جودي مسعود الإساءة إلى القضاء.

الإنقاذ النهري تنتشل جثمان طالب غرق في نهر النيل بالصف

ترحيل البلوجر علاء الساحر من الجيزة إلى القاهرة للمعارضة على حكم حبسه سنة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال ميديا

القبض على سمسار وعامل لإتهامهما بالتحرش بسيدة في الجيزة

أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله

5 مشاهد تكشف تفاصيل مطاردة المتهمين لـ فتيات طريق الواحات

القبض على عامل بناد شهير فبرك قصة سطو مسلح بقصد استعطاف خطيبته في الهرم

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

القبض على سائق سيارة نقل ثقيل أعاق حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية المحاكم الفنانة جودي مسعود

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads