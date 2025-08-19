الأمن يفحص مقطع فيديو لـ رقص فنانة شهيرة داخل قاعة إحدى المحاكم

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فنانة شهيرة تؤدي وصلة رقص داخل قاعة إحدى المحاكم.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل استياءهم الشديد من المشهد، معتبرين أن الواقعة تمثل تجاوزا غير مقبول داخل قاعات المحاكم، التي تعد رمزًا للعدالة وهيبة القانون.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة جودي مسعود، تفاصيل الفيديو المتداول لها، خلال رقصها على بعض الأغاني داخل قاعة أحد المحاكم وأعلى منصة القضاء، والذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

فيديو رقص جودي مسعود في المحكمة

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الفيديو الملتقط تم داخل لوكيشن تصوير، وليست جلسة محاكمة منعقدة، وكان على سبيل المزاح ليس أكثر، ولم تقصد جودي مسعود الإساءة إلى القضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.